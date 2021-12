Criminalité environnementale : Cinq champions de la conservation de la nature formés à l'utilisation de drones

Les cinq pays les plus remarquables en matière de protection de la nature ont bénéficié d’une formation en pilotage de drones.





Considérés comme les champions de la conservation de la nature et de la lutte contre la criminalité environnementale par l’Union internationale pour la protection de la nature (IUCN), le Sénégal, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Bénin ont renforcé leurs capacités avec les nouvelles technologies, dans le cadre de la lutte contre la criminalité environnementale.

Dix agents des eaux et forêts et conservateurs de parcs nationaux et aires protégées venus de ces Etats ont été formés sur le pilotage de drones.





"Il est avéré que l'utilisation des nouveaux outils tels que le drone est apparue comme une priorité, parce que ces nouveaux outils permettent d'accomplir des tâches que l'on ne pouvait pas faire auparavant pour la conservation de la nature, la lutte contre le braconnage et le suivi écologique des espèces’’, a expliqué le coordinateur régional Aires protégées et Biodiversité de l'UICN au Sénégal, Christian Noirard.





Selon lui, cette session de formation permettra d’améliorer la qualité du travail des techniciens, des conservateurs d'aires protégées, qui vont utiliser ces drones dans leurs fonctions de tous les jours, relatives à la lutte contre le braconnage ou dans le suivi des espèces de leurs réserves, des aires protégées du patrimoine mondial où les efforts de conservation et de lutte contre le braconnage sont entrepris.