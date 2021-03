Criminalité faunique : Plus de 800 trophées de chasse saisis à bord d'un camion en provenance du Mali

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, les agents des Eaux et forêts ont effectué une importante saisie lors d'un contrôle de routine sur les camions en provenance du Mali, à hauteur de Kaolack. L'opération effectuée le 12 mars dernier a permis de saisir un camion transportant 842 pièces de trophées toutes espèces confondues dont deux spécimens d'animaux domestiques. Ces produits issus de braconnage transfrontalier relèvent du trafic illicite alimentant le marché au Sénégal.Lors d'un point de presse tenu à l'inspection régionale des Eaux et forêts de Kaolack, le colonel Moussa Dramé, inspecteur régional des Eaux et forêts de Kaolack a expliqué que lors d'un contrôle de routine, les agents technique des Eaux et forêts sous la supervision du lieutenant Astou Lo, chef de secteur des Eaux et forêts de Forêts de Kaolack ont appréhendé un camion venant du Mali transportant divers produits. Avec la patience des agents, ils ont décelé des produits prohibés.Interrogés, le chauffeur Adama Bakhayokho et le convoyeur Samakho Traoré déclarent n'avoir aucune autorisation pour les trophées et les objets d'art.Après vérification, 176 têtes de singe, 1 tête de crocodile, 4 têtes, 4 peaux et 40 pattes de ratel, 5 têtes de chacal doré, 148 têtes de serpent d'espèces différentes ont été saisis. Selon le colonel, la provenance de ces trophées d'animaux sauvages et d'objets d'arts reste inconnue.