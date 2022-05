Criminalité : Me Moussa Diop plaide pour la peine de mort dans certains cas…

"Il y a un laisser aller et une démission de l'Etat dans son rôle d'assistance et sa mission publique. Ccertaines dispositions de loi sur la peine de mort doivent être revues. Quand certaines personnes agressent et tuent de sang froid, il faut revoir certaines dispositions de la peine de mort”, a affirmé Me Moussa Diop, dans l’émission Opinion, diffusée sur Walf. Selon lui, la peine de mort doit être dissuasive. Surtout pour les cas d'assassinat. "Ce qui s'est passé à Pikine est inadmissible. On prémédite un acte, tue sa collègue dame parce qu'on a envie de baptiser son enfant" dénonce-t-il.





Et d'ajouter : " Je suis un homme de loi. Lorsque la peine de la mort avait été abolie, tout le monde avait apprécié. Cela dans le sens que, si vous tuez celui qui commet un crime vous faites la même chose que lui sauf que les circonstances et les conditions ne sont pas les mêmes. Seulement, il y a des gens qui ont besoin que l'épée de Damoclès s'abatte sur leur tête".