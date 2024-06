Criminalité pharmaceutique : Saisie de 392 Kg de faux médicaments Makka-Gouye Saloum

Une berline interceptée à Makka-Gouye Saloum avec 392 kg de faux médicaments à bord. C’est la moisson réalisée par la Brigade mobile des Douanes de Koungheul, Subdivision des Douanes de Kaffrine, Direction régionale des Douanes du Centre, le samedi 15 juin toujours, vers 4h du matin.









«Les agents ont procédé à l’interception d’une berline de marque Peugeot 504 transportant un important lot de faux médicaments. L’opération s’est déroulée à hauteur du village de Maka-Gouye Saloum dans l’arrondissement de Ida Mouride, département de Koungheul. Il s’agit de divers médicaments composés d’antalgiques, d’antibiotiques, d’aphrodisiaques et de fortifiants d’un poids total de 392 kg », renseigne la Division de la Communication et des relations publiques de la Direction générale des douanes (DGD) dans un communiqué publié, ce lundi 18 juin.









Elle a déclaré que la contrevaleur totale de la saisie (faux médicaments et moyen de transport) est estimée à plus de 75 millions de francs CFA. Elle assure que l’évaluation desdits médicaments a été faite avec le concours d’officines pharmaceutiques installées à Kaffrine et à Koungheul.