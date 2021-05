Crise à l'hôpital régional de Kolda : L'ancien président du défunt conseil régional en sapeur-pompier

A l'hôpital régional de Kolda, la crise qui oppose les travailleurs au directeur, ne s'estompe pas. Et le désarrois des populations en quête de soins de qualité est grand.Face à cette crise sans fin, l'ancien président du défunt conseil régional est monté au créneau pour nouer une médiation, laquelle a atterri sur des pistes de solutions en vue d'un bon fonctionnement de la structure sanitaire. Ainsi, Fabouly Gaye appelle toutes les collectivités locales de la région à mettre des ressources financières à la disposition de l'hôpital régional. Et cela au regard du code général des collectivités locales. En sa qualité d'ancien PCA de l'hôpital, il estime qu'il est plus que nécessaire de renforcer une communication saine autour de l'hôpital.A l'en croire, les problèmes de l'hôpital régional imposent une résolution globale et non sectorielle par du tape-à-l'œil ou du saupoudrage.A rappeler que les travailleurs de l'hôpital régional de Kolda demandent de meilleurs conditions de travail, un personnel qualifié et du matériel performant pour l'exercice de leurs missions sanitaires et médicales.Face ces problèmes récurrents, M. Gaye appelle le président de la République à intervenir pour sauver la santé des populations du Fouladou.