[Vidéo] Crise à la CBAO : les employés maintiennent la pression

En mouvement depuis décembre 2021, les travailleurs de CBAO groupe Attijariwafa continuent de mettre la pression sur la direction générale. Ils ont tenu ce mardi 15 février un sit in devant le siège de la banque. Ces employés exigent une réponse à leur plateforme revendicative déposée depuis décembre 2020. Une plateforme qui s’articule autour de trois points. Il s’agit, selon le secrétaire général national des travailleurs, M. Tounkara, « du relèvement du taux de la prime de 05 à 08% et l’ouverture du capital aux salariés ».



Par ailleurs, M. Tounkara s’insurge contre le non-respect d’un protocole signé depuis août 2019 par la direction mais aussi contre un recul noté dans les acquis des travailleurs. Le syndicaliste informe « qu’à ce jour, les travailleurs n’ont plus l’opportunité de consulter leurs propres comptes à moins d’utiliser l’option client ».



Ces travailleurs menacent de passer à la vitesse supérieure. « Nous comptons entamer notre quatrième plan d’actions à partir de la semaine prochaine. Il s’agit de manifestations spontanées et le 24 prochain, nous allons tenir un point de presse » affirme Tounkara. Si la situation ne s’améliore pas, les travailleurs du groupe promettent d’aller en grève à partir du 14 mars.