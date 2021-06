Crise casamançaise : "Le conflit est devenu lancinant" (Benoit Cissé)

Benoit Cissé, un des observateurs de la crise casamançaise a donné son avis sur les vives tensions ainsi que les opérations de sécuritation de l'armée sénégélaise.





Interrogé par nos confrères d’Iradio, Benoît Cissé se dit favorable à l’accalmie. Il pense que le terrain est favorable aux négociations. « La bonne méthode, c’est engager des processus de résolution politiques pacifiques du conflit. Ce conflit, il est devenu lancinant et la conséquence c’est la lassitude à tous les niveaux. Et pour moi, à plutôt que d’engager un certain nombre d’opérations qui pourraient engendrer la résurgence du conflit, il vaut mieux pendant qu’il y a l’accalmie, faire renforcer cette accalmie dans l’espoir vers la paix ».





Par ailleurs, le secrétaire général du MFDC, regrette l’usage de la force. Edmond Borin appelle l’Etat à cesser les opérations de sécurisation en cours dans le sud du pays. Il n’a pas manqué de déplorer le fait que le chef de l’Etat n’a pas accepté la main tendue du Mouvement des forces démocratiques de Casamance.