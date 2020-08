Crise malienne: Jamra dévoile le contenu de ses échanges avec Imam Dicko

Le président exécutif de l'Ong islamique Jamra, Imam Massamba Diop, mandaté par le bureau exécutif de ladite organisation, a pris langue avec son homologue malien, Mouhamed Dicko.En reunion restreinte extraordinaire convoquée, ce lundi 24 août, "l'émissaire" a fait un compte-rendu "exhaustif" des "importants" échanges téléphoniques qu'il a eus, ce samedi 22 août, avec cette grande figure du Mouvement M5-Rfp.D'après un communiqué de presse de Jamra reçu à Seneweb, les deux religieux se sont longuement entretenus sur la situation au Mali et dans la sous-région.D'emblée, "Imam Dicko s'est félicité de l'important travail qu'abat quotidiennement Jamra, et a assuré son interlocuteur qu'il n'ignorait aucun des hauts faits d'arme de Jamra, autant dans le combat constant contre la dégradation des moeurs, que dans la défense des nobles idéaux de l'Islam, religion de Paix, d'Entraide et de Solidarité active", relève, en tout cas, ce texte.Mais, selon les camarades de Mame Makhtar, "le président exécutif de Jamra n'a pas manqué de saluer, durant son duplex avec Imam Dicko, le sermon historique que ce dernier a livré ce vendredi 21 août, à l'occasion du grand rassemblement organisé au Mali par le M5, et lors duquel le très influent guide religieux a appelé les populations maliennes à la réconciliation nationale et à accorder leur pardon au chef d'État déchu, Ibrahima Boubacar Keita".D'ailleurs, ils ont, tous les deux, salué la décision de ce dernier devant le médiateur de la Cedeao, Goodkuck Jonathan, de "renoncer définitivement au pouvoir".De leur avis, "ce geste salutaire de IBK contribuera incontestablement à la décrispation, à la sauvegarde de la paix sociale et à épargner aux populations civiles d'essuyer d'éventuels dommages collatéraux de ce bras de fer politico-militaire".A noter, par ailleurs, que les Imam Diop et Dicko se sont rappelés une vive polémique, d'après toujours le document, soulevée au Mali avec le projet d'introduction de l'éducation sexuelle dans les écoles."Un projet de manuel scolaire d'éducation sexuelle, abordant notamment la question de l'homosexualité, conçu avec l'appui financier des Pays-Bas, et qui comportait un chapitre intitulé «orientation sexuelle", regrette notamment l'Ong jamra.Le bureau exécutif, après avoir pris positivement acte de ce compte-rendu des fructueux échanges téléphoniques entre Imam Massamba Diop et Imam Mahmoud Dicko, a pris l'engagement de se rendre à Bamako, dès la fin de la crise sanitaire, pour honorer d'une visite de courtoisie le leader du Cmas malien.