Croissance, corruption, Dipas : Mamadou Lamine Diallo interpelle le FMI

Le député Mamadou Lamine Diallo a adressé une lettre ouverte au représentant du Fonds monétaire international (FMI) à Dakar. Il l’a interpellé sur trois points, selon le journal 24 Heures de ce mercredi : les chiffres de la croissance au Sénégal, la corruption et les Déclarations d’importation de produits alimentaires (Dipa).



«Il y a quelques années, de guerre lasse avec BBY (Benno bokkyakaar, coalition majoritaire à l’Assemblée nationale) sur les chiffres de la croissance et l’accumulation des arriérés intérieurs, je m’étais résolu à écrire au DG du FMI à Washington pour dénoncer ce fait que les services du FMI ne pouvaient ignorer», a d’abord signalé le leader du Mouvement Tekki, qui aborde chaque semaine une question économique.



Le parlementaire poursuit : «Le régime de MackySall s’est toujours vanté d’être un bon élève du FMI, sinon le meilleur au monde. Cela m’a toujours fait rire. L’ambition d’un élève, c’est d’être un étudiant et pourquoi pas un professeur. On ne peut pas rester éternellement un bon élève.»



Entrant dans le vif du sujet, Mamadou Lamine Diallo a demandé au destinataire de sa lettre «pourquoi le FMI veut créer un bureau anti-corruption au Sénégal». «Le FMI avait conduit une étude qui a mis en évidence la dette colossale de la Poste vis-à-vis de l’Etat qui a atteint 200 milliards», rappelle le parlementaire, qui se demande si la corruption est l’origine de ce niveau d’endettement.



Après avoir souligné que «le FMI avait été l’artisan de la suppression de la caisse de stabilisation et des quotas d’importation du temps du régime du Président Diouf», Mamadou Lamine Diallo demande au représentant résident de l’institution de BrettonWoods son avis sur les «Dipas distribuées clandestinement par AssomeDiatta (la ministre du Commerce, Ndlr) avec la bénédiction de MackySall à quelques copains commerçants».