Croissance inclusive et développement durable : Un important lot de matériels remis aux femmes de Tamba

Afin de générer une croissance inclusive et durable, Fatou Diané a mis 111 millions 974 948 F Cfa à la disposition de 54 Unités économiques d’entreprenariat. La ministre de la Femme, de la famille et de la Protection des enfants a fait cette annonce, hier, lors d’une rencontre avec les femmes de la région orientale. Elle a également octroyé 4 décortiqueurs à mil, 2 moulins à pâte d’arachide, 2 kits cuisine, 20 nattes, des lave-mains et 4 moulins à mil. L'Etat du Sénégal, par ce ministère, entend accompagner 600 femmes à porter les transformations structurelles nécessaires du département de Tambacounda.





La ministre de la Femme, de la famille et de la Protection des enfants est en train de suivre les directives du président de la république, Macky Sall, qui a instruit les membres de son gouvernement d’être à l’écoute des populations, afin de prendre en charge leurs préoccupations légitimes.





En effet, pour concrétiser cette volonté du chef de l’Etat, Fatou Diané Guèye a posé un acte fort en rencontrant les Organisations de femmes du département de Tambacounda, ce, à l’issue de la réunion du Conseil des ministres décentralisée tenue ce mercredi, dans la région orientale. «Le chef de l’Etat nous a ordonnés d’être au combat pour créer les conditions d’existence les meilleures pour nos conci­toyens. C’est en vue de matérialiser ces orientations que j’ai initié cette démarche assise sur deux composantes : un dia­logue avec les organisations de femmes et une animation économique à la base. Ces deux exercices combinés ont pour fi­nalité de bâtir un Mémoran­dum qui servira de base au processus de préparation des assises nationales pour l’entre­prenariat féminin et l’autono­misation des femmes», a-­t-­elle déclaré.





«J’ai mis à la disposition des femmes un lot d’équipements composé de 4 décortiqueurs à mil, 2 moulins à pâte d'arachide, 2 kits cuisine, 20 nattes, des lave-mains et 4 moulins à mil. Ces matériels sont déjà disponibles à Dakar et seront remis au Gouverneur de la région de Tambacounda qui se chargera de les mettre à la disposition des bénéficiaires», a-t-elle lancé.





Selon Fatou Diané, une telle perspective ne saurait se réali­ser sans la participation et l’en­gagement des femmes et des jeunes filles. «Je considère, dès lors, que le premier objectif de notre réunion qui visait à recueillir votre contribution sur les questions clés de la problé­matique de l’autonomisation, a été atteint et même bien at­teint. S’agissant du second volet qui porte sur le lance­ment du programme d’anima­tion économique à la base, j’ai le plaisir d’annoncer que pour votre département, un finance­ment de 111.974.948 FCfa a été mobilisé pour la mise en place de 54 Unités écono­miques d’entreprenariat fémi­nin au profit de 600 femmes et jeunes filles réparties dans les 9 communes que compte le dé­partement de Tambacounda», a promis la ministre. En pré­sence des autorités, elle a pro­cédé à la remise des notifications de financement.