Croquette : La chienne qui sensibilise sa population contre la Covid-19

Réalisée par Lionel Croes, la série «Croquette» sort du cadre ordinaire. Tourné dans le village de Toubab Dialaw, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, ce téléfilm met en scène une chienne qui sensibilise les populations contre la covid-19.





«Le phénomène Croquette, la chienne la plus intelligente du Sénégal qui, en plus de son rôle de gardienne, est devenue une combattante contre la Covid-19. Elle patrouille dans les rues, dans le but de poursuivre ceux qui ne respectent pas le couvre-feu, mais surtout protège une famille léboue de la maladie, en leur faisant malheureusement voir de toutes les couleurs pour notre plus grand bonheur», explique le réalisateur Lionel Croes.





Il ajoute également que «c’était une idée un peu folle, au départ, avec quelques épisodes réalisés pour s’occuper pendant le confinement».





Toujours selon Lionel, le phénomène «Croquette» à vite séduit le jeune public, même si aucune chaîne nationale n’était attirée par le projet. Toute l’équipe, des techniciens aux acteurs, conclura bientôt sa première saison de 20 épisodes, et cela sans aucune dépense et sans aucun sponsor.





En effet, toute la production a été faite bénévolement, dans le cadre d’une sensibilisation contre le coronavirus, avec la participation de comédiens comme Thiapathioly, Momo Ndione et Henriette Thiom.





Dans la deuxième saison, explique le réalisateur, Croquette va sensibiliser les populations à la solidarité, en créant des cagnottes participatives pour différents projets dans le village renommé Dalal Jamm (puits, escaliers pour les porteuses d’eau, etc.).





Elle fera ainsi plusieurs projets solidaires et les villageois voudront qu’elle devienne maire du village. Son premier projet est la construction d’un escalier à la plage, pour faciliter l’accès aux puiseuses d’eau et aux pêcheurs.