Crues des fleuves Sénégal et Gambie : le spectre de débordement s'éloigne de Simenty et Gouloumbou, des risques d'inondations planent sur Podor, Dagana et Richard-Toll

Le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam a fait le point sur la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie. A noter que ces derniers temps des risques de débordement du fleuve Sénégal sont évoqués. Le Ministre rassure que le gouvernement suit de près l'évolution à cause des risques de débordement. Il précise que les inondations viennent de trois facteurs, les eaux pluviales, les débordements de cours d'eau ou les remontées de la nappe. Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, et le Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome ont fait face à la presse, le vendredi 02 septembre. Ils ont tiré un bilan d’étape de la mise en œuvre du Plan national d’organisation des secours (ORSEC) après son déclenchement le 05 août 2022.





Les autorités ont fait savoir que toutes les dispositions nécessaires ont été prises. « Les fleuves Sénégal et Gambie sont sous la juridiction internationale ( l'Omvs et l'Omvg). Le Sénégal étant un pays qui serait impacté en cas de débordement, la surveillance se fait de très près », notent les autorités.





Sur la situation concernant le fleuve Gambie, il y a eu ce matin du vendredi à 19 cm à Kédougou, 99 cm à Simenty, 9 cm à Gouloumbou. Autrement dit, le niveau d'eau est stable et les côtes d'alerte ne sont pas atteintes. Autrement dit, l'onde de crue de ces derniers temps sur Kédougou s'est estompée selon le Ministre Serigne Mbaye Thiam.