Culture de la tomate : Le village de Mbilor (Dagana) s’initie aux techniques japonaises

Malgré le potentiel qu’offre la région du Nord, notamment les localités de Richard Toll et de Dagana avec des terres propices à la culture de la tomate, le Sénégal peine à satisfaire la demande dans la filière. D'où l’importation en quantités importantes de triple concentré de tomate.





Pour inverser la tendance, le Japon a décidé de transmettre son savoir-faire dans la filière aux paysans de la commune de Mbilor, dans le département de Dagana.





Avec des technologies japonaises de pointe, ce projet de 700 millions F CFA qui a démarré en 2017, est en train de porter ses fruits. Réalisé sur une surface de 25 ha, il a permis aux paysans de Mbilor, qui ont été encadrés par les techniciens japonais de Kagomé spécialisés dans la culture de la tomate, d'espérer un rendement de 2 000 t cette saison.





En visite sur le site du projet, ce jeudi, Izawa Osamu, Ambassadeur du Japon au Sénégal, se dit heureux de la réalisation de ce projet. "On parle de sécurité alimentaire à Dakar et vous savez que le Japon est fort dans le domaine du maraîchage. C’est pourquoi nous avons décidé d’accompagner le Sénégal dans ce cadre avec la culture de la tomate ici à Mbilor. Nous sommes très heureux de travailler avec les habitants de Mbilor pour relever le niveau de vie dans cette localité et participer à l’autosuffisance alimentaire’’, lance le diplomate.