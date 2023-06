Curage des canalisations : le DG de l’ONAS Mamadou Mamour Diallo annonce un bon taux d’exécution

Les Opérations de Pré-hivernage lancées, le 13 mars 2023 s’intensifient à Dakar et à l’intérieur du pays. Le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo qui a effectué une visite, le 31 mai 2023, sur les sites de la zone de captage, de Front de Terre, de Castors, et des HLM a tiré un bilan positif. « Nous avions lancé les Opérations Pré-hivernage depuis 2023. Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous sommes à un taux avoisinant 50 % à Dakar et dans les régions, à la date du 31 mai », avait avancé le Directeur Général de l’ONAS.