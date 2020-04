Curage et entretien des réseaux : Onas démarre ses opérations en juin

Pour un meilleur et rapide écoulement des eaux pluviales dans les collecteurs et canalisation, l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) démarre les travaux d'entretien et de curage des réseaux au mois juin.





Ses activités qui s'inscrivent dans le cadre des ope?rations pre?-hivernles 2020 démarreront dans la région de Dakar et se poursuivront dans l'intérieur du pays, informe l'Onas dans un communiqué dont copie est parvenue à la rédaction de Seneweb.





"Ces ope?rations sont destine?es a? de?sensabler le re?seau pour un e?coulement rapide des eaux pluviales dans les collecteurs unitaires, se?paratifs et canaux, pour diminuer les risques de de?bordement et de bouchon, assurer l'entretien des e?quipements e?lectrome?caniques et optimiser le fonctionnement des e?lectropompes des stations de pompage", lit-on dans le document.





L'Onas rappelle aux usagers "que les matie?res solides de?verse?es dans les re?seaux empe?chent l'e?coulement correct des eaux et le fonctionnement optimal des ouvrages d'assainissement."