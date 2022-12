Cyber-escroquerie : de faux sergents de l’Armée américaine arrêtés à Keur Massar

Le major Abdoul Aziz Kandji et ses hommes de la Brigade de recherches de Keur Massar ont démantelé un gang de présumés cybercriminel, composé de 7 Nigérians. Selon leur mode opératoire, renseigne Les Echos, ils créent de faux profils sur Facebook et se font passer pour des gradés de l’armée américaine notamment des sergents américains en mission en Syrie. Par le biais de ces manœuvres frauduleuses via le net, ils parvenaient à soutirer de fortes sommes d’argent à des étrangers.