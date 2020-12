Cybercriminalité : 42 Nigérians tombent, 27 ordinateurs et 77 téléphones portables saisis

Selon Libération, 42 personnes de nationalité nigériane, faisant partie d'un vaste réseau de criminels, ont été arrêtées par la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC).





Les mis en cause sont tombés, entre Saly et Mbour, à la suite de nombreuses plaintes pour escroquerie en ligne, usurpation d'identité numérique, extorsion de fonds et chantage.





D'après le journal qui donne l'information, ils ont fait une centaine de victimes.