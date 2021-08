Cybercriminalité à Grand Mbao: La Gendarmerie démantèle un vaste réseau, 32 étrangers interpellés

La Gendarmerie démantèle un réseau à Mbao

Apres de longues investigations menées par la brigade de la Zone Franche Industrielle de Grand Mbao, les gendarmes ont procédé à un démantèlement d'un vaste réseau de cybercriminels, le 15 août dernier. Au cours de cette opération, 32 personnes de nationalité étrangère ont été interpellées et 40 ordinateurs portables, 45 téléphones mobiles et 5 modems ont également été saisis par hommes en bleu de la Zone Franche qui ont bénéficié du soutien technique de la Plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité (Pnlc) et du renfort de l’Escadron de surveillance et d’intervention de Diamniadio.





"Face à la cybercriminalité qui établit de plus en plus ses quartiers dans la banlieue de Dakar, la Gendarmerie entend renforcer les moyens de surveillance et de contrôle pour démanteler ces groupes spécialisés dans les arnaques via internet", a rassuré la Gendarmerie nationale.