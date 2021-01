Cybercriminalité : Le maire de Niakhène Moustapha Sylla victime de...

La brigade de cybercriminalité de la section de recherches de Colobane s'active à la recherche d'une bande de cybercriminels qui ont usurpé l’identité du maire de Niakhène, l’homme d’affaires et expert-comptable, Moustapha Sylla.En effet, pour réussir leur coup, les malfaiteurs qui n'ont pas réussi à pirater le compte mail de leur victime, ont créé une adresse mail quasiment identique à celle du sieur Sylla. "A partir de ce moment, ils ont envoyé des messages aux différents contacts de ce dernier, et parmi lesquels des personnalités, leur demandant de l’argent", informe notre source."Surpris par ce comportement pour le moins étrange, les destinataires de ces messages ont alors informé Moustapha Sylla", indique la même source. L'édile de Niakhène a porté plainte pour usurpation d’identité et de fonction, escroquerie, faux et usage de faux, entre autres. L’enquête ouverte suit son cours.