Cybersécurité : la compagne de François Mancabou entendue pendant plus de deux heures

La famille de François Mancabou a déposé une plainte au niveau de la Division de la cybersécurité de la police. Elle dénonce des menaces et intimidations reçues par certains de ses membres à travers des appels et des messages audio.



La compagne de François Mancabou, Christine Coly, a été entendue hier, mardi, dans le cadre de l’enquête sur cette affaire. Elle a été interrogée un peu plus de deux heures durant.



D’après Les Echos, qui donne l’information ce mercredi, elle a confirmé la plainte et donné les détails liés aux appels qu’elle a reçus : leur nombre, les numéros de téléphone des appelants et le contenu des propos de ces derniers.



Le journal indique que les policiers vont poursuivre leur enquête. Ils vont auditionner, ce mercredi, deux autres membres de la famille de François Mancabou : Alain Mancor et Justin Boucal. Les Echos renseigne que le premier a reçu des appels tandis que le second a reçu un message audio.



François Mancabou est ce membre présumé de la «Force spéciale» décédé alors qu’il était en détention et suivait des soins à l’Hôpital Principal.