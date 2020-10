Cybersécurité : Le Sénégal, 5e pays le plus attaqué en Afrique

Le Sénégal est particulièrement vulnérable aux cyberattaques. Il se classe à la 5e place des pays les plus attaqués en Afrique. Dans le monde, le Sénégal occupe la 71e place.Adjeoura Haikreo, enseignant et professionnel de la sécurité des systèmes d’information, qui en fait la révélation dans Le Soleil, signale que le phénomène des cryptovirus (logiciel malveillant qui vise à extorquer de l’argent) est très répandu à Dakar.Aussi, il recommande vivement aux autorités sénégalaises de mettre en place une agence nationale de cybersécurité pour prévenir et faire face aux menaces dans le cyberespace.