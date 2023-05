Daby (chanteur) raconte : l’AVC, le coma, les 25 millions de Macky Sall…

L’Observateur a retrouvé Moutarou Daby Baldé. Le chanteur, qui s’est éloigné depuis plusieurs années de la scène musicale, se remet difficilement d’un Accident vasculaire cérébral (AVC). Paralysé du côté droit, l’artiste confie qu’il vit désormais «cloitré» chez lui «avec une aide à domicile». De temps en temps, indique-t-il, une dame passe «pour (lui) faire des massages au beurre de karité».



Daby a eu son AVC il y a quatre ans. Il revenait de Londres où vit sa fille et son ex-épouse. «Après une virée nocturne à Yeungoulène, j’ai été saisi de violents maux de tête», rembobine-t-il. Ses douleurs devenant persistantes, il fait appel à un de ses amis, qui le conduit à l’hôpital.



Il se réveillera à Fann. Sans aucun souvenir de ce qui s’est passé entretemps. Il apprendra qu’il a fait un AVC et était trois jours durant dans le coma. Commence alors son combat pour recouvrer sa santé.



Dans cette épreuve, il a pu compter, d’abord, sur El Hadji Ndiaye, le patron de la 2STV, et, ensuite sur Mame Boye Diao, l’actuel directeur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), et le Président Macky Sall. Daby révèle que le premier lui a permis d’aller se soigner pendant deux semaines en Tunisie tandis que c’est grâce à l’entregent du second qu’il a pu bénéficier d’une aide de 25 millions de francs CFA du chef de l’État.



Grâce à cette enveloppe, il a pu séjourner pendant quatre mois à Bordeaux auprès d’un médecin togolais dont on lui avait vanté les mérites. «Je faisais des massages et des séances de kinésithérapie régulièrement, confie-t-il. J’ai suivi un traitement et une bonne rééducation. Et honnêtement, j’avais commencé à retrouver du poil de la bête. Je parvenais à mieux m’exprimer et marcher.»



Malgré l’amélioration de son état, Daby a encore du chemin à faire pour espérer recouvrer totalement la santé. Il est rentré au pays et compte sur l’aide des bonnes volontés, notamment Macky Sall qu’il a saisi en ce sens, pour poursuivre son traitement et rééducation.