Dahra-Djolof : Un apprenti tailleur déféré pour viol sur une mineure de 12 ans

L’apprenti tailleur I. Ndiaye âgé de 21 ans a été arrêté puis déféré ce lundi 27 juillet au parquet de Louga, pour viol sur une fille mineure âgée de 12 ans, élève en classe de Cm2.Les faits pour lesquels le jeune apprenti tailleur est poursuivi remontent au mois de mars 2020 à Dahra-Djoloff.Selon une source proche du dossier, le mis en cause sortait avec la minette loin des regards indiscrets.Au début du mois de juillet, la mère a constaté des changements de comportement sur sa fille.Pour en avoir le cœur net, elle la soumet à un interrogatoire serré. Ne pouvant plus continuer à protéger son petit ami, la fille a révélé à sa mère avoir été abusée par I. Ndiaye.Conduite au centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra, la sage femme a attesté la défloration ancienne de l’hymen de la fille.Convoqué à la brigade de gendarmerie de Dahra suite à une plainte de la mère de la victime, le jeune apprenti tailleur a reconnu avoir entretenu une seule relation sexuelle avec sa copine « mineure ».Il a été déféré au parquet ce lundi pour viol sur une mineure.