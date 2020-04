Dahra-Djoloff : La gendarmerie arrête 02 membres du braquage de la maison d'un éleveur

Le braquage du domicile de l’éleveur Mbaré Ly sis au quartier Angle l’islam dans la commune de Dahra durant lequel les malfaiteurs avaient emporté près de 03 millions et un 4/4 commence à livrer ses secrets.La brigade de gendarmerie de Dahra appuyée par l’escadron d’intervention et de surveillance de Linguère et la brigade de recherche de Saint-Louis a arrêté 02 individus supposés appartenir à la bande qui avait attaqué l’éleveur Mbaré Ly et sa famille, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril vers 02 heures du matin.Après une semaine d’investigation, les nommés Mamadou Ka et Amadou Ba ont été localisés à Dahra et à Touba. Des perquisitions menées dans leurs maisons respectives ont permis de retrouver des téléphones portables et des armes blanches.Les deux malfaiteurs ont été déférés ce mercredi 22 avril au parquet de Louga pour vol commis la nuit avec violence et usage de moyens de location. Le reste de la bande est activement recherché par les limiers selon une source proche de l’enquête.