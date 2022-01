Dahra-Djoloff : La gendarmerie démantèle un vaste réseau de voleurs de bétail

La brigade de gendarmerie de Dahra a réussi un grand coup de maître. En effet, dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 janvier vers deux heures, des individus ont pris d’assaut le village de Deck Vot situé dans la commune de Thiamène -Pass et distant de quatre kilomètres de la commune de Dahra pour dérober 30 moutons et chèvres appartenant à des familles d'éleveurs.



Quelques heures après avoir constaté la disparition de leur bétail, les villageois ont suivi les traces des bêtes jusqu’au stade municipal de Dahra où les malfaiteurs avaient garé leur camionnette pour transporter le bétail volé vers Kaolack où ils avaient l’habitude d'y écouler leurs produits volés. Sans tambour ni trompette les populations ont vite alerté le commandant de la brigade de gendarmerie de Dahra, Mamadou Lo qui, accompagné de quelques uns de ses éléments a rapidement rallié l’endroit indiqué pour interpeler le cerveau de la bande, un multirécidiviste et le chauffeur de la camionnette. Le reste de la bande a réussi à prendre la poudre d’escampette. Les deux mis en cause ont été déférés au parquet de Louga pour vol commis la nuit avec usage de moyen de locomotion et le reste est activement recherché par la gendarmerie.