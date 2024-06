Dahra Djoloff : plus de 30 millions destinés à la construction d’un terrain synthétique détournés

M. Mbaye est dans de beaux draps. L’Observateur informe qu’il a été arrêté puis déféré suite à une plainte du nommé A. Ndiaye à la Division des investigations criminelles (DIC). Ce dernier l’accuse d’avoir détourné 31 millions de francs CFA destinés à la construction d’un terrain synthétique à Dahra Djoloff.



Le plaignant, repris par le journal, a expliqué aux enquêteurs qu’il était entré en contact avec le mis en cause dans le cadre du projet de construction dudit terrain. Selon les termes de l’accord, M. Mbaye, établi au Maroc, devait fournir du granulat, et a reçu, à cet effet, un premier versement de 31 millions, détaille le journal.



Celui-ci rapporte que le fournisseur s’était alors engagé à livrer 100 tonnes de granulat dans un délai de 10 jours suivant la commande. «Non seulement, il n’a pas respecté son engagement, mais il est devenu subitement injoignable et introuvable», souligne l’accusation.



Interpellé par la DIC, M. Mbaye nie en bloc, affirmant que son client « ne lui a jamais rien remis ». « Son argent a été détourné par L. Guèye, à qui il[l’accusateur] l’avait remis, défend le mis en cause. Et, le contrat de fourniture de granulat n’a pas été finalisé parce que le produit n’est disponible ni en Espagne, ni au Maroc.»



Le plaignant persiste et signe : «C’est faux ! Je ne connais pas L. Guèye. Il [M. Mbaye] a bel et bien encaissé mon argent. D’ailleurs, chaque jour, il me disait que le granulat est en route pour Dakar.»