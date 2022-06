Dahra Djoloff : Un véhicule de la société Asiyla Gum volé, du carburant emporté de la base du CSE

Dans la nuit du 14 juin vers quatre heures trente minutes, des individus non encore identifiés ont volé un pick-up de marque Toyota Hilux de la société Asiyla Gum immatriculé DK 3246AA qui était garé devant le domicile du chef de chantier sis au quartier Montagne à Dahra. Après leur forfait, les malfrats sont allés à la base de la compagnie Sahélienne d’Entreprise (C.S.E) sise au village de Thiyla situé à cinq kilomètres de Dahra en direction de Louga. Ils y ont volé du carburant en siphonnant les véhicules trouvés sur place et aussi un mouton appartenant à l’un des gardiens ligotés et enfermés dans une pièce de l’entreprise de la CSE en charge de la construction de la route Dahra Louga.