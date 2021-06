Dahra Djoloff : Une lycéenne lacère le visage de l’épouse de son frère avec une lame

Le pire a été évité de justesse à Dahra Djoloff plus précisément au quartier Ndiobéne Dahra. Une jeune fille du nom de Yama Sow, élève en classe de seconde dans un lycée de la commune de Dahra a lacéré la femme de son grand frère Awa Sow au visage, avec une lame.La lycéenne aurait surpris la dame en train de dormir dans la cour de la maison pour l’agresser sauvagement avec une lame qu’elle a achetée pour commettre son acte. Ce sont les cris de la victime qui ont alerté les autres membres de la famille. Selon des sources de Seneweb, la jeune fille et la victime se regardent en chiens de faïence et se sont battues à plusieurs reprises dans la maison.La lycéenne a été déférée au tribunal de Linguère pour coups et blessures volontaires. Quant à la victime, elle a été admise au service d’urgence de l’hôpital Magatte Lô de Linguère.