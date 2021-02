Dahra : Un conducteur de moto Jakarta tombe avec 26 cornets

Le samedi 20 février, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra avaient reçu une information faisant état d’un trafic intense de chanvre indien perpétré par un conducteur de moto Jakarta du nom de M. Dieye alias Kiry, domicilié au village de Thaméne-Pass distant de 05 km de la commune de Dahra. Sans perdre de temps, les hommes en bleu en embuscade sur la route goudronnée entre Thiamene-Pass et Dahra ont interpellé le mis en cause à bord de sa moto avec sa marchandise prohibée. Une fouille corporelle effectuée sur le dealer M. Dieye a permis de découvrir 26 joints de chanvre indien.Conduit à l’unité, le trafiquant de chanvre indien est passé aux aveux lors de son interrogatoire. Il a été déféré au parquet de Louga le mardi 23 février pour détention et trafic de chanvre.