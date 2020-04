Dakar : 2 jeunes arrêtés avec du chanvre indien en plein couvre-feu

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, non seulement il y en a qui osent braver le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, mais, en plus, ils ont le toupet de faire dans le trafic de drogue. C'est ce à quoi ont assisté, hier, les radars de "Source A".





En effet, deux jeunes ont été, nuitamment, capturés, hier au rond-point Emg, entre 20 et 21 heures, à bord d'une moto. Ils étaient en possession de chanvre indien. Et vous savez quoi ? Lorsque les policiers les ont arrêtés, ils ont refusé d'obtempérer et ont tenté de leur échapper. Mais, peine perdue. Car ils ont été vite rattrapés par les flics.





Sachant que les carottes étaient cuites pour eux, les jeunes déviants ont jeté le produit prohibé, dans l'obscurité. Sauf que plus fouineurs que les chiens allemands, les policiers ont pu retrouver l'herbe qui tue, avant de passer les bracelets aux deux gars, qui risquent de démarrer le mois de ramadan en taule.