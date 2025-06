Dakar accueille ses premières pluies (photo)

Après des semaines de chaleur persistante, Dakar a enfin enregistré ses premières pluies, marquant le début progressif de l’hivernage. Une fine ondée a rafraîchi l’atmosphère, apportant un soulagement bienvenu aux habitants.





Selon les prévisions de l’ANACIM, ces précipitations s’inscrivent dans une dynamique plus large, avec des orages et des pluies attendus dans plusieurs régions du pays, notamment le Sud-Ouest et le Centre-Ouest.