Dakar Arena : Un projet de naming (qui traîne) pourrait apporter une manne financière...

Le Président Paul Kagamé s'est beaucoup inspiré de son homologue sénégalais Macky Sall en matière d'infrastructures (Kigali Arena et bientôt un stade comme celui de Diamniadio).



Par contre, en matière de gestion de ces complexes sportifs de dernière génération, c'est plutôt le Sénégal qui devrait prendre exemple sur le Rwanda qui a mis Kigali Arena en format Naming.



D’après Le Quotidien, qui soulève ce débat, le contentieux entre la Fédération sénégalaise de basket et la Sogip, chargée de la gestion de Dakar Arena, devrait pousser à ouvrir la réflexion.



Pourtant, le journal a appris que des négociations ont été engagées avec les autorités sénégalaises pour la gestion en format Naming du Dakar Arena. On parle de plus de 20 millions de dollars sur 10 ans.



Curieusement, révèle Le Quotidien, c'est le Sénégal qui a été ciblé en premier, avant que le Rwanda ne mette les bouchées doubles pour trouver finalement un accord avec Venue Solutions.



Avec une capacité de 15 000 places, contre 10 000 pour la salle Kigali Arena devenue BK Arena, Dakar Arena offre plus de possibilités, surtout avec la position géographique de la capitale sénégalaise.



Justement, en guise d'exemple en format Naming, le canard cité la France. En 2015, le Palais Omnisports de Paris Bercy est devenu, pour une enveloppe 41,5 millions d'euros, Accor Arena.