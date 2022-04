Dakar Bamako Ferroviaire : Des cheminots dénoncent le système de management et exigent le départ de l'administrateur

Dakar Bamako Ferroviaire : Des cheminots dénoncent le système de management et exigent le départ du directeur

Des cheminots très en colère ont fait face à la presse hier devant le siège de Dbf (Dakar Bamako ferroviaire) pour déplorer le système de management de leur boîte. Principal accusé, l'administrateur de boite, Kibily Touré.





Selon ces travailleurs, il gère de façon opaque la société, mais surtout, il privilégierait des retraités au détriment des autres.





« Nous nous sommes réunis pour demander deux choses au président de la république. Première chose : l’audit de Dakar Bamako ferroviaire qui est une gestion nébuleuse, frauduleuse et scandaleuse. Comment peut-on expliquer que l’administrateur ferroviaire monsieur Kibily Touré se permet à l’heure où nous sommes, de prendre des retraités qui n’ont aucun intérêt pour cette entreprise et les payer à hauteur de deux millions de nos francs (...). Depuis que Kibily Touré est là, il ne fait que diviser les travailleurs et prendre à contrepied la voie tracer par les autorités pour la politique ferroviaire", ont-ils dénoncé.





" Nous sommes décidés à ce que l’Etat du Sénégal éclaircisse notre situation" fulminent ces travailleurs de Dakar Bamako ferroviaire dont la structure, depuis 2020, est dans l'impasse. " Aucune décision n’a été prise (...) et nous sommes très fatigués de cette situation. Nous savons tous que le train ne sifflera pas de sitôt " rembobine Babacar Gaye, porte-parole du jour qui exige le départ de Kibily Touré.





Les Cheminots attendent de l'État de fortes décisions





"Nous sommes fatigués de cette situation et nous demandons à l’Etat du Sénégal de prendre ses responsabilités pour mettre fin à ce calvaire et surtout nous faisons face à l’administrateur Kibili Touré, qui est la source de toutes nos problèmes et interpellons l’état du Sénégal pour son départ le plus rapidement possible. Il est le facteur bloquant du chemin de fer (...)".





"Nous sommes raisonnables, nous savons que le train ne va pas passer dans années à venir, donc nous voulons que l’Etat statue sur le sort des travailleurs pour nous dire la vérité, pour nous appeler et discuter avec nous pour une sortie heureuse et qu’il continue à mettre en œuvre sa politique ferroviaire...", renchérit-il".