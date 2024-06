Dakar Dem Dikk : Des chauffeurs de l’armée en soutien à la gare des Baux Maraîchers

Face à la hausse des prix des transports en vue de la célébration de la Tabaski, la réaction du gouvernement était attendue et n’a pas tardé. Ce samedi 15 juin, Dakar Dem Dikk a annoncé le déploiement de 100 bus à la gare routière des Baux Maraîchers. La technologie de la conduite autonome n’étant pas encore disponible pour les bus, la question de la main-d'œuvre se posait logiquement. Une interrogation à laquelle le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a répondu ce samedi 15 juin lors de sa visite surprise à la célèbre gare située à Bountou Pikine.



« Le directeur de Dakar Dem Dikk a mobilisé toute la flotte ; il fallait trouver des chauffeurs, et le ministre des Forces armées nous a aidés en mettant à disposition plusieurs chauffeurs de l’armée et de la gendarmerie. Les populations commencent à être soulagées. Il y a des départs vers toutes les régions, et nous pensons que d’ici demain, avec le nombre de rotations prévues, le nécessaire sera fait », a-t-il déclaré aux journalistes.