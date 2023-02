Dakar Dem Dikk : Le DG dresse un bilan satisfaisant et annonce la mise en service de 300 bus

Après avoir passé 100 jours a la tête de la direction de la société Dakar Dem Dikk, regroupant près de 3 300 salariés et prestataires, Ousmane Sylla a fait face à la presse, ce jeudi, au Radisson Blue, pour informer l’opinion nationale et internationale sur le bilan et les perspectives de cette structure de transport public.





À cette occasion, le maire de Kédougou a exprimé sa satisfaction quant au bilan présenté. D’après le DG de DDD, des efforts ont été consentis depuis son arrivée pour relever le défi de la société Dakar Dem Dikk et améliorer les conditions des travailleurs. Sur ce, il se félicite et réitère son engagement envers le chef de l'État qui l'a nommé à la tête de la société.





En effet, selon M. Sylla, depuis son arrivée, l’entreprise a su se relever et a généré 50 % d’amélioration des résultats par rapport en 2022 avec une augmentation de recettes de plus de 45 %, 28 % de renouvellement du parc et une réduction de moins de 15 % de consommation en carburant.





En outre, concernant la sécurité routière, Ousmane Sylla précise que les bus de Dakar Dem Dikk n’ont engendré aucun accident grave ou mortel depuis 2017, et ce, grâce à la prudence des conducteurs qui ont fait de la sécurité routière une priorité.





Après avoir traversé une période difficile, Ousmane Sylla compte également adopter une démarche visant à satisfaire les travailleurs de Dakar Dem Dikk et à améliorer leurs conditions de vie et de travail.





Ainsi, il souligne que 36 rencontres ont été organisées avec les acteurs de la société pour motiver le personnel et apaiser le climat social au sein de l’entreprise.





Par ailleurs, le directeur de Dakar Dem Dikk compte offrir aux Sénégalais un meilleur service de transport en toute sécurité et avec confort.





C'est ainsi qu'il annonce l’arrivée de 300 bus pour le réseau urbain et interurbain, avant la fin du mois de juin 2023 et 1 400 autres bus qui vont créer 2 000 emplois.





Conscient que le transport public de voyageurs constitue un levier incontournable pour le développement d’un pays, Ousmane Sylla envisage d'implanter Dakar Dem Dikk dans la sous-région et doubler le parc de Dakar Dem Dikk, pour éviter aux usagers les longues heures d’attente au niveau des arrêts.