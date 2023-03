Dakar Dem Dikk : Les agents agitent le spectre d’une grève





Tout n’est pas rose à la société de transport Dakar Dem Dikk. Les travailleurs réclament toujours de meilleures conditions de travail. D’après les informations relayées par rfm, ces derniers ont porté des brassards rouges, ce matin, pour se faire entendre. Ils réclament une augmentation de salaire et l'apurement des dettes sociales de leur entreprise.





En outre, les travailleurs ont déploré le favoritisme qui existe au sein de ladite structure.





« Nous travaillons avec beaucoup de difficultés avec de maigres salaires alors que l’Etat a décrété une année sociale. Dans ce cadre, le gouvernement a soutenu beaucoup de secteurs mais malheureusement, il a laissé en rade le secteur du transport. Nous demandons que nos plans de carrière soient respectés. J’ai fait 05 ans, d’autres ont fait plus de 18 ans et sont toujours dans des conditions précaires alors qu’à chaque fois qu’on change de directeur, on voit des gens être parachutés devant au-dessus d’anciens travailleurs par favoritisme. C’est ça que nous déplorons avec la dernière énergie. Maintenant, il s’agit juste d’un avertissement pour aujourd’hui, mais une grève reste imminente si nos revendications ne sont pas satisfaites »,fustigent deux travailleurs de Dem Dikk sur les ondes de la Rfm.





Les tentatives d’avoir la réaction du directeur général de Dem Dikk sont restées vaines.





Pour rappel, face à la presse le 16 février dernier, le directeur de ladite société Ousmane Sylla, avait dressé un bilan satisfaisant en promettant d’améliorer les conditions des travailleurs afin de motiver le personnel et d'apaiser le climat social au sein de l’entreprise.