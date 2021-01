Dakar Dem Dikk : Les "missiles" de Me Moussa Diop sur Oumar Bounkhatab Sylla

C’est l’heure du grand déballage et du règlement de comptes à Dakar Dem Dikk.Me Moussa Diop a convoqué la presse chez lui, aujourd’hui, pour répondre aux attaques d'Oumar Bounkhatab Sylla.Source A donne un avant-goût de son show.Au cœur de sa conférence de presse, Me Moussa Diop va évoquer le coût du véhicule de fonction de son successeur.Il va également faire des révélations sur le contrat portant sur un marché de 6 milliards Fcfa filé à Total et Vivo Energy.Ce ne sont pas les seuls missiles qu’il entend larguer sur Boun Khatab.Me Moussa Diop va aussi la claquer sur "la pléthore de conseillers" de son successeur et leur "dotation mensuelle surréaliste en carburant".