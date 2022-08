Dakar Dem Dikk : Les travailleurs à mobilité réduite plaident pour des postes compatibles avec leur situation

Ça ne roule pas pour les travailleurs à mobilité réduite de Dakar Dem Dikk. Et pour cause ! Ces derniers réclament des postes compatibles à leur situation de handicap. La société de transport public Dakar Dem Dikk compte une trentaine d’employés qui sont des personnes à mobilité réduite (handicapés) et recrutés par l’ancien directeur général Moussa Diop.



‘’Nous avons accepté d'être receveurs parce que nous voulions montrer aux gens que nous sommes utiles. Il y a des postes qui sont plus compatibles avec notre handicap que d'être receveur. Par exemple un poste de caissier ou agent commercial, car tu travailles sur place, c'est moins fatiguant et c'est mieux pour notre santé’’, a fait savoir leur porte-parole Babacar Diop dans les colonnes du journal ‘’Walf Quotidien’’.



Après cinq ans au sein de Dakar Dem Dikk, ces travailleurs à mobilité réduite lancent un appel au président de la République et à l’actuel directeur général Oumar Boun Khatab Sylla. ‘’Nous leur demandons de nous soulager, en nous donnant des postes de caissier, d'agent commercial compatibles avec notre situation de handicap’’, plaide Babacar Diop.