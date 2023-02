Dakar Dem Dikk : Les travailleurs réclament une augmentation des salaires en contrepartie de la dégradation de leurs conditions de travail

Le bras de fer se poursuit entre les syndicats des travailleurs et la Direction générale de Dakar Dem Dikk. Ces derniers réclament une revalorisation des statuts des travailleurs basée sur l'expertise. C'est donc dire des perturbations ne sont pas à exclure. Mieux, ils ont mis sur la table l'augmentation des salaires.





Ces doléances ont été posées lors d'un face à face avec la presse, le samedi 25 février, après leur assemblée générale tenue au complexe culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine. Ils s'érigent en bouclier et déplorent une dégradation de leurs conditions de travail.





Les syndicats entendent faire pression sur la nouvelle équipe dirigeante de Dakar Dem Dikk pour obtenir gain de cause . Le mot d'ordre syndical est clair, s'opposer à toutes sortes d'injustices, les heures supplémentaires non payées et le recrutement basé sur le clientélisme politique selon eux.