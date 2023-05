Dakar Dem Dikk : manifestants encagoulés, cocktails Molotov et plus de 60 bus en feu

Dakar Dem Dikk (DDD) a subi un lourd préjudice lundi lors des manifestations précédant le procès Ousmane Sonko-Adji Sarr, ouvert le lendemain. D’après des témoignages recueillis par L’Observateur, des manifestants armés de cocktails Molotov ont mis le feu au dépôt de Keur Massar de la société de transport.



Chargé de la sécurité des installions, Youssou Sow raconte dans le journal : «Une cinquantaine d’adolescents et d’autres jeunes plus âgés conduits par des individus encagoulés, armés de bouteilles d’essence et d’huile, ont subitement pris d’assaut le dépôt où ne se trouvait qu’un seul agent préposé au gardiennage.»



Il poursuit : «Surpris, (l’agent de sécurité) a dû escalader le mur du dépôt pour prendre la poudre d’escampette. Les résidents des maisons voisines ont assisté ahuris aux jets de cocktails Molotov en direction des 70 bus- dont certains avaient le réservoir plein-, qui ont pris feu. Les secours ne viendront que vers 22 heures, quand la police de Malika a dépêché des éléments suivis de ceux des sapeurs-pompiers, qui vont éteindre le feu.»



L’Observateur rapporte que DDD s’apprête à remplacer ces bus réduits en cendres dans le cadre du projet de renforcement de son parc avec 1400 nouveaux véhicules. Son directeur général, Ousmane Sylla, qui s’est rendu au dépôt de Keur Massar pour constater les dégâts, ayant annoncé dans le journal la réception, avant juin, de 300 bus flambant neuf.