Dakar Dem Dikk: Omar . B Kh. Sylla a payé tous les “salariés déclarés fictifs”, selon Me Moussa Diop





C’est dire que Me Moussa Diop n’a pas encore enterré la hache de guerre dans cette affaire dite de “salariés fictifs” qui l’oppose à son successeur à la société Dakar Dem Dikk. L’avocat qui porte sur les fonts baptismaux le payement des salaires par Omar Boun Khatab Sylla. “Tous les salariés de la société Dakar Dem Dikk qui avaient indûment été déclarés fictifs dans le seul but de ternir mon honneur ont été payés par le nouveau directeur général, meilleur aveu que l’accusation politicienne était fausse“, a-t-il d’emblée écrit.

L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, s’est fendu d’un post, mardi, pour annoncer que son successeur à la société de transport public, a payé tous les salariés “qui avaient été indûment déclarés fictifs”. Selon Me Moussa Diop, le nouveau patron de l’entreprise avait communiqué dans “le seul but de ternir son honneur”.Et de remercier tous ses compatriotes pour “leurs soutiens dans cette tentative maladroite de diabolisation acharnée“. “Que Dieu le tout puissant nous protège contre les démons“, a conclu l’ancien directeur général.Dans une récente conférence de presse, le nouveau directeur général de la société Dakar Dem Dikk, Omar Boun Khatab Sylla a annoncé que son audit physique dans la gestion de Me Moussa Diop a révélé l’existence de plus de 200 agents fictifs au sein de l’entreprise. Des allégations réfuté par son prédécesseurs qui estime que son accusateur a été influencé pour s’attaquer à lui. Mais que, dit-il, sa gestion est saine au point de ne pas avoir été épinglé par aucun corps de contrôle.