[Vidéo] Dakar Dem Dikk / SEN-TER : Une convention au profit des voyageurs

En vue d'assurer la continuité du service de transport du train Express Régional (TER), de la Gare de Diamniadio à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass, une convention de partenariat a été signé aujourd'hui entre la société Dakar Dem Dikk (DDD) et la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional TER, (SEN-TER). Dans les locaux de DDD, les deux directeurs généraux, Abdou Ndéné Sall et Omar Bounkhatab Sylla ont concrétisé le début de la collaboration entre les deux équipes.





En prélude à la fonctionnalité du Train Express Régional prévu le 24 décembre 2021, le directeur général de SEN-TER a jugé le moment opportun pour anticiper sur le plan de travail. En plus du décongestionnement de la circulation dans l'agglomération dakaroise, le TER contribuera à l'essor de nouveaux pôles urbains que sont la nouvelle ville de Diamniadio, Daga kholpa et l'aéroport international Blaise Diagne de Diass.





Dans sa première phase, le TER sera mis en service sur un linéaire de 36 km entre Dakar et Diamniadio. Ensuite le tracé sera prolongé de 19 km pour rallier l'aéroport Blaise Diagne de Diass en seulement 45mn. Selon le directeur général, le Train Express a une capacité d'accueil de 115 000 passagers par jour et desservira 13 haltes et gares entre la banlieue de Dakar et la nouvelle ville de Diamniadio.





Il faut aussi noter que tous les aspects ont été étudiés notamment tout ce qui concerne la clientèle cible, le choix du point de départ de la desserte (Bargny ou Diamniadio), la gestion des bagages des passagers, l'offre de service (type autobus et confort, commodités à bord), les linéaires possibles, le mode d'exploitation, les différents scénarios du plan de transport, le coup kilomètrique, la simulation financière entre autres.





En effet, le TER est conçu suivant un phasage en deux temps: une première allant de Dakar à Diamniadio avec un parc de matériel roulant composé de 15 trains qui seront en exploitation vers la fin de l'année 2021. La seconde allant de Diamniadio à AIBD sur une longueur de 19 km avec 7 trains supplémentaires.