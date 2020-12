Dakar : Deux Nigérians interpellés avec une importante quantité de cocaïne

L’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) a mis fin aux agissements d’un réseau de trafic de drogue. Selon nos sources, elle a procédé le 18 décembre dernier à l’interpellation de deux ressortissants nigérians, avec une importante quantité de drogueIl s’agit du nommé E. C. (né le 05 septembre 1985 à Ogbaro au Nigéria) se disant sans emploi et domicilié aux Parcelles Assainies et de N. W. (né le 22 mai 1976 à Ogbaro), habitant à Ouakam.L’interpellation de deux individus a eu lieu au niveau des Parcelles Assainies, après une stratégie bien huilée. Pour alpaguer les deux hommes, il a fallu surveiller durant presque une semaine les faits et gestes de ces derniers.Selon nos sources, la marchandise saisie est importante. Il s’agit de 102 grammes cocaïne, 2,1 grammes d’héroïne, 18, 2 en crack et 335 comprimés non encore identifiés, dont l’unité coûte 5000 Francs CFA. Ce qui devrait faire une importante somme d’argent.Après une analyse poussée au niveau du laboratoire, il a été confirmé que les comprimés étaient de la cocaïne. Déférés le 21 décembre dernier, les deux complices devront patienter pour connaître le sort qui leur sera réservé.