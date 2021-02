Dakar et Thiès : Le couvre-feu en vigueur jusqu'au 20 février (ministère)

Le couvre-feu instauré à Dakar et à Thiès dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, est toujours en vigueur. La précision est du ministère de l'Intérieur qui rappelle que " l’arrêté ministériel No 001146 parle bel et bien du 20 février 2021.Donc jusqu’à cette date, l’interdiction de circulation des personnes et des biens de 21h 00 à 5h 00 reste de rigueur dans lesdites régions" renseignent les services d'Antoine Diome dans une note.