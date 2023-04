Dakar-Gorée: La chaloupe tombe en panne en pleine mer, plus de 200 passagers bloqués sur l’île

Selon des informations révélées par la RFM, la chaloupe assurant la navette Dakar-Gorée est tombée en panne en pleine mer ce mercredi. Elle avait à son bord plus de 200 personnes. Le conseiller municipal, Djiby Seck a réagi à cette information sur les ondes de la RFM : « « Aujourd’hui, c’était très perturbé. En ce moment, à la plage de Gorée, il y a plus de 200 élèves qui sont restés jusqu’à cette heure. Nous ne souhaitons pas un deuxième bateau Le Joola ».















Selon lui, la chaloupe est en ce moment en « état de vétusté très avancé ». Une situation qui avait provoqué la colère des Goréens les poussant à manifester pour le renouvellement des chaloupes.













« Depuis lors, il y a eu des promesses par le Chef de l’Etat, via le ministre Oumar Gueye, ça fait plus de 5 ans, jusqu’à présent on a rien vu », fustige-t-il.













Le conseiller municipal Djiby Seck fait savoir que ça fait maintenant, plus d’une semaine que la chaloupe rencontre des perturbations.