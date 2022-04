Dakar: Les 2 ex-agents de la mairie de Biscuiterie falsifiaient les sceaux du ministère des affaires étrangères

Seneweb en sait un peu plus sur l'affaire des deux bandes de faussaires qui tenaient leurs centres d’état civil clandestins à Grand-Yoff et aux Hlm Grand-Yoff. Selon nos sources, les personnes mises en cause ont porté préjudice à plusieurs mairies et au ministère des Affaires Etrangères.



En effet, les deux (2) anciens agents de la commune de Biscuiterie falsifiaient les sceaux du ministère dirigé par Madame Aïssatou Tall Sall.





D'après des sources de Seneweb proches du parquet, les perquisitions effectuées aux domiciles de ces deux faussaires, ont permis aux redoutables gendarmes de la BR de Faidherbe de saisir des cachets contrefaits des mairies de Grand-Dakar, Biscuiterie, Thilogne, Bel-AIR entre autres.



Les hommes du Major Abdoul Aziz Kandji ont également mis la main sur de faux actes d'état civil et du matériel servant à établir de faux documents, lors de leur descente aux domiciles de P.A.D Boye et A.A.Kane.



A noter que la Brigade de Recherches de Dakar/Faidherbe a démantelé deux bandes de faussaires. Au total 04 mis en cause dont un policier à la retraite ont été déférés puis placés sous mandat de dépôt.