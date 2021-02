Dakar-Londres : Un passager meurt en plein vol

Selon L'AS, un passager est décédé, jeudi dernier, pendant son voyage à bord d'un avion qui avait quitté Dakar pour rallier Londres. D'ailleurs, l'appareil a dû être dérouté vers la Grande Canarie en Espagne.La victime se nomme Sunkaru Manjang et est originaire de la Gambie. Pour le moment, on ignore les causes réelles de son décès. À noter que l'appareil avait fait une escale à l'aéroport de Bruxelles, en Belgique.