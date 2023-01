Dakar, Mbour, Touba, et Médina Gounass : Les points chauds du trafic de cocaïne

Le dernier rapport de l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée énumère les villes de Dakar, Mbour, Touba et Médina Gounass comme les points chauds du trafic de cocaïne au Sénégal.



Le document parcouru par Les Echos note que pendant ce temps, l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Kaolack, Jegue, Kolda, Vélingara, Tambacounda et Kidira sont identifiés comme les points de transit ou points de passage.



Selon le rapport, l’activité financière « florissante » de Dakar fait de la capitale sénégalaise une plaque tournante du blanchiment d’argent issu des bénéfices du trafic de drogue en Guinée Bissau ainsi que d’autres sources de revenus illicites. Ces fonds seraient investis dans le marché de la construction en plein essor de Dakar.



« Le trafic de drogue (cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamine, méthamphétamine) est très répandu à Dakar, souligne le rapport. Le cannabis cultivé dans la zone des Niayes est vendu par de petits dealers dans des quartiers comme Niarry Tally, Grand-Dakar et Yoff, ou dans les faubourgs de Thiaroye, Pikine et Guédiawaye. »



Aussi, plusieurs variétés de cannabis sont utilisées à Dakar, dont le « vert de Mboro », le « lopito du Ghana », le « ganila du Mali », et même une variété colombienne appelée « salsa ».