Dakar-Montréal : Des dealers piégeaient les "GP", 2 personnes écrouées

Après Dakar-Rabat, un vaste réseau de trafic international de drogue, qui opérait entre Montréal et Dakar, a été démantelé par l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS).Selon Libération qui donne l'information dans sa parution du jour, les dealers piégeaient des "Gp" pour convoyer leur "colis" au Sénégal.Alors qu'il devait quitter Montréal pour Dakar, un "Gp" a découvert de la drogue cachée dans une des valises avant d'alerter la police.Deux personnes, Dania Daklallah et Abdel Karim Chahrour, ont été placées sous mandat de dépôt.Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue et blanchiment de capitaux.Un mandat d’arrêt international est aussi décerné contre Almin Boukar Djibo qui vit au Canada.