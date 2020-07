Dakar : Wonderfood ouvre son troisième resto fastfood et vise les régions

Après Sacré Cœur et Ouest Foire, le « premier » restaurant fast Food du Sénégal, «Wonderfood» étend ses tentacules. Le directeur général Youssoupha Ba, a procédé hier avec l’ensemble du personnel, et des artistes, à l'ouverture d’un troisième restaurant situé à la rue 13 plus précisément au quartier Castors.





Présent à la cérémonie d’ouverture du site, le DG de Wonderfood a soutenu que globalement, tous les trois restaurants ont leurs particularités. Donc, poursuit-il, « C'est ce qui nous démarque de nos concurrents. Wonderfood à une saveur qui est unique, inédite, et on ne le retrouve nulle part à Dakar. Nos clients savent que s'ils veulent manger un sandwich inédit, avec un goût particulier, ils peuvent le retrouver que chez Wonderfood. Notre deuxième particularité, c'est l'accueil, et le traitement du client et le professionnalisme du personnel », explique Youssoupha Ba.





Ainsi, informe-t-il, il y a un sondage qui a été fait, mais qui n'est pas encore publié. Mais d’après les clients, à en croire M. Ba, les réactions sur le net montrent que Wonderfood est le premier en termes de fast-food.





« Nous avons un trafic qui tourne autour de 3000 clients par jour sur les trois sites. Mais actuellement, nous avons un peu plus de 2000 clients par jour. Nous avons une enseigne purement sénégalaise. A la différence des autres qui prennent d'autres marques, nous on n'a pas ce problème. Nous voulons créer une enseigne made in Sénégal pour pouvoir plus tard couvrir tout le Sénégal car notre objectif c'est de nous rapprocher des Sénégalais », lance-t-il.





S'agissant des projets de Wonderfood, le DG renseigne: « Nous visons les régions car le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar. Nous ambitionnons aussi d’étendre nos tentacules dans la sous-région et pourquoi pas en Europe. Avant la pandémie de la Covid-19, on avait 50 employés. Et maintenant nous avons 35 employés. Avec le troisième, on va monter jusqu'à 45 ou 50 employés ».